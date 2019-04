Urmas Paet: “Kõike kokku on natuke liiga palju”

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet on valimiskampaaniast väsinud, ehkki europarlamendi valimistegevused pole õieti alanudki. “Sel korral tundub see küll lõpmatu,” viitab ta lõppenud tormilisele riigikogu valimiskampaaniale. “Kõike kokku on natuke liiga palju,” lisab ta.