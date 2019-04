Metskitsekari valis elupaigaks Rakvere linnametsa

Rakvere linnakitsesid on märgatud Vabaduse tänaval, mis oma lõpuosas läbib parajalt suure metsatuka.

Rakvere Linnuriigi ja Lilleoru piirkonnas seikleb vähemalt neljast metskitsest koosnev kari. Loomi on märganud linnaelanikud ja nad on tuttavad ka Rakvere Jahindusklubi tegevjuhile Jaan Villakule, kes on neid oma töökabineti aknast mitu korda näinud.