Andres Toode: "Väärisime viiendat mängu"

Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali tõdes, et tema hoolealused ennast tegelikult play-off-mängudeks üles ei leidnudki. "Poolfinaal [Pärnuga] oli juba meile keeruline. Meil polnud ühtegi positsiooni, millele oleks saanud kindel olla sada protsenti – üks lonkas ühte ja teine teist jalga. Kaheteistkümne mehe peale saime mõnes mängus parema ja mõnes mängus kehvema kuuiku kokku," rääkis Tali. "Käisime hullult alla alates jaanuarikuust, kui karika- ja eurosarja mängud lõppesid. Sealt alates tuli sisse väga suur auk, millest me lõpuni üle ei saanudki. Põhjuseid oli erinevaid, aga see oli meile kõvaks õppetunniks. Medal on medal."

Urmas Tali tunnistas, et põhiturniiri esikoht osutus tänavu väga väärtuslikuks. "Ma ei uskunud, et sellel on nii suur hind, mis saab lõpus kõikide tulemuste puhul otsustavaks momendiks. Sellest on kahju, sest oleksime võinud [põhiturniiri esikoha võtta], aga ei sihtinud piisavalt täpselt. Kui kahe või kolme punkti taha jääb lõpuks see, mis hooaja alguses jäi tegemata, siis on see lihtsalt hea tagantjärele tarkus," märkis saarlaste loots.