Vanemprokurör Sirje Merilo: kannatanu võibki etteheitvalt riigi otsa vaadata

Kannatanule ei saa ette heita seda, et ta ise piisavalt aktiivselt ei küsi, mis asjast saanud on. See peaks tegelikult olema vastupidi. Kui ma olen kannatanu, mind on korra üle kuulatud, ma ei tea juriidikast mitte midagi, ja ma ei tea, mis edasi saama hakkab, kas minuga võetakse ühendust, kes võtab – siis on midagi valesti. Seepärast on kannatanute teema praegu nii aktuaalne. Me peaksime nii prokuratuuri, politsei kui ka kohtu poole pealt kannatanu rohkem fookusesse tõstma. See, et meil kõigil on palju tööd, loomulikult on palju ja kõike ei jõua, aga see ei ole kannatanu jaoks õigustus. Me peame oskama end kannatanu olukorda panna ja kannatanuks võime sattuda ise. Ja me peame käituma nii, nagu sooviksime, et meiega käitutaks, kui oleme kannatanu. Seepärast on prokuratuur väga värskelt välja töötanud kannatanu kohtlemise parima praktika juhendi. Sellesse on koondatud kannatanu kohtlemise põhimõtted. See on juhiseks kõigile, kes puutuvad kokku kriminaalmenetlusega ja kannatanutega.

Näen, et see on tõesti mahukas ja küsingi, et kas see on täidetav? On ju prokuratuuril ja politseil üsna palju tegemist kriminaalasja uurimisega, ja neid ei ole mitte üks, kaks, vaid kümneid.

Väidan, et selles juhendis ei ole põhimõtteliselt midagi uut ja enamikku nõuetest oleme täitnud ka seni iga päev. Lihtsalt nüüd on see meelespea kompaktselt kirja pandud.

Mis oleksid need põhipunktid kannatanu seisukohalt, mida ta peaks teadma, mis selles dokumendis on? Mida võiks kannatanu oodata riigiasutuste töötajate käitumisest?

Kannatanul on õigus eeldada, et temaga suheldakse nii politseis, prokuratuuris kui kohtus lugupidavalt. Tal on õigus eeldada, et ta kuulatakse ära. Kannatanul on õigus omada infot kogu menetluse kestel. Kui menetleja pole ise seda infot andnud, siis kannatanul on õigus seda küsida. Kannatanul on õigus kriminaalmenetluses esitada oma rahalised nõuded. See on riigilõivuvaba. Ja esitamisel peab teda menetleja ja prokurör abistama. Kannatanul on õigus osaleda kohtumenetluses. Võistlevas menetluses prokurörid enne istungeid reeglina suhtlevad kannatanutega. Ja seda ikka selleks, et kannatanutel kohtusaalis kergem oleks. Et nad teaksid, mis seal toimuma hakkab. On mõistetav, kui kannatanu ei soovi kohtusse tulla, eriti mis puudutab raskeid isikuvastaseid või seksuaalkuritegusid. Aga kahjuks ei ole see võistlevas menetluses võimalik, välja arvatud mõned üksikud erandid. Minul prokurörina on alati kergem, kui kohtusaalis on ka kannatanu. Minu palve neile on alati, et kui vähegi võimalik, olla kohtusaalis kogu istungi aja. Üks argument on, et süüdistataval on palju keerulisem valetada, kui kohtusaalis istub kannatanu, kes teab, kuidas tegelikult asjad olid. Ja enamus kannatanuid on kohtusaalis istungi lõpuni ka olnud. Kui kannatanu näeb ise kogu protsessi, siis see annab talle lõpuks mingi selgusetunde ja aitab tal pärast endaga paremini hakkama saada.

Kui paljud kannatanud saavad palgata end kohtusaalis esindama vandeadvokaati?

Väga vähesed palkavad. Ma ei leia ka, et see oleks probleem. Kui ma prokurörina näen, et kannatanul oleks kaitsja abi vaja, siis me saame riigi poolt ka advokaadi määrata. Enamikul juhtudel abistab kohtus kannatanut prokurör, ja seda ülesannet püüame ka täita. Kui kannatanu küsib, kas võtta advokaati või mitte, siis seda soovitust on prokuröril üsna keeruline anda.

Mida inimesed võiksid rusikareeglina teada, kui nad või lähedased satuvad kuriteo ohvriks?