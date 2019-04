Perearst kinkis uue tervisekeskuse valmimise eest tänutäheks õnneelevandid

"Mina olen siin täna absoluutselt kõige õnnelikum ja tänulikum inimene," ütles tervisekeskuse üks kolmest perearstist Mall Lepiksoo, kes alustas tööd samas majas 46 aastat tagasi. Ta lisas, et Eesti tänases kontekstis võib selline väljend olla veidi ebaadekvaatne, et keegi tunneb ennast õnneliku ja tänulikuna, sest pigem ollakse hirmutatud.

"Ma ootasin oma esimesel tööpäeval siinsamas doktor Vöörmanni, et öelda talle: ma tulin, aga ei taha tegelikult siia üldse tulla," rääkis Mall Lepiksoo. Mille peale vastanud tolleagne arst talle, et neil on noore kolleegi kohta olemas kogu info. "Muidu oled tubli, aga poliitiliselt absoluutselt ebaküps, sest ei taha maale tööle tulla," meenutas ta doktor Vöörmanni sõnu. Ometi läks nõnda, et Lepiksoo jäi Väike-Maarjasse.