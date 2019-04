Lasteaia aknal kudistavad Härra ja Proua Tuvi

Kui sel nädalal võisid Päikesekiire rühma lapsed oma fantaasia vabalt lendu lasta ja plastiliinist nikerdada just seda, mida hing parasjagu soovis, juhtus nii, et viimne kui üks voolis linnu. Just nimelt, lasteaiarühma loominguks said Härra ja Proua Tuvi – vanad tuttavad, kes on viimase aasta jooksul olnud sügisel kooliteed alustavate mudilaste õppetundide osa. Rühma laste igapäevased kaaslased, keda oodates ka sellel kesknädalal mäng katkeb – ikka uitab laste elevil pilk aknast välja taevalaotusesse, et vaadata, kas linnud on nagu tavapäraselt saabumas.