Sipsik tegutseb teatrilaval

Teda teavad kõik. Aga ometi tundub vahel, et selles kiires maailmas, kus juba lastelgi kipub aega väheks jääma, sest tegema peab nõnda palju, on Sipsik sagedasti ära kaduma kippunud. Kuhu me oma mängud kaotame? Kes või mis suudavad Sipsikut asendada? See on lugu mängust, mängulustist ja sellest, et see kunagi kuskile mingi staatilise ekraanivirvenduse varju ei kaoks. Sipsik on kangelane!