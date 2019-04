Inimliku kontakti lugu voogab vaatajani

Ühel ilusal päeval jutustab üks mees ühes linnas, ühes pargis, ühel pingil teisele mehele oma loo. Kas teine teda kuulab? Milline on selle teise lugu? Kas tekib dialoog? Kes keda tapab? Kas oleme üksteisele vaid vaenlased või võistlejad? Millised on need maailmad, mis oleme endile loonud? Ja milline on see ühiskond, mis meid iga päev loob või lõhub? Kas on selles veel alles puhast inimsuhet, loomulikku liigikaaslust?