Nädala kaja: nähtamatu purikatus musta augu kohal

Elu läheb aga omasoodu ning mõni ammune unistus hakkab teoks saama. Mööname, et küllap on needsamad poliitikud oma ärksamate otsustega asjade edenemisele kaasa aidanud, aga eks see olegi tegelikult nende kohus, milleks rahvas on neid valinud ja end esindama seadnud.

Virumaa Teatajal oli rõõm lugejatele teada anda nii Rakvere Vallimäe laululava ulatuslikust uuenemisest kui ka Kunda ranna kunagise hiilguse peatsest taastamisest, samuti arhitektuurivõistlusest, et Tapa linnaruum aina kaunimaks muuta. Pisukest pettumusetorget, et uhket purikatust Vallimäe amfiteatri kohale rahapuudusel ei tule, leevendab teadmine, et kontserdiorg ehitatakse nõnda, et katuse saab lisada tulevikus. Perspektiivi avatus on ju omaette väärtus – see toidabki unistusi. Kulugu nende täitumiseks kasvõi pool sajandit.