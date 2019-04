Mis kell sa täna palvetasid?

Moslemid palvetavad viis korda päevas kindlal kellaajal ja näoga Meka poole. Kui päike tõuseb idast, siis Meka on kagus. Täna (10. aprillil) palvetame kell 3.28, 13.17, 16.57, 20.16 ja 22.52. Päike tõuseb iga päev natuke varem ja palveaeg muutub, homme alustame 3.17 ja nõnda edasi. Internetis on palveajad, seal on kõik Eesti linnad välja arvutatud. On olemas isegi kompassiga palvevaibad, et ei eksiks Meka suunaga.