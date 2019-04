83-aastase Lea Karja vitaalsuse võti peitub töös

Aseri koolimaja ajalootoa hing Lea Karja on ootusärev, sest kuu aja pärast läheb ta oma kursuse kokkutulekule, et taaskohtuda 60 aastat tagasi Tartu ülikooli ajalooteaduskonna lõpetanud vanade kamraadidega. See on üks raudne seltskond. Näiteks poliitik Tunne-Väldo Kelam ja sotsiaalteadlane Ülo Vooglaid on niisama suurepärases vormis nagu Lea Karja. Kokkutulekud on toredad kohtumised, kus juba pika elu elanud inimesed, kirglikult oma asja ajav intelligents, tuletab meelde ... “Oma minevikku, räägime olevikust ja räägime ka tulevikust,” ütleb Lea Karja selle talle olulise kohtumise kohta.