Käsmu kaunite kontsertide ja Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla täpsustas, et kontserte on siiski kaheksa. Üheksas, ajaliselt küll esimene, on 22. mai õhtul antav etendus “Mida mehed tegelikult tahavad?”.

Veedla põhjendas kontserdisarja juuni algusest mai lõppu kolimist ilmaga. “Igal aastal on vähemalt mõne kontserdi ajal ilma ikka väga ära keeranud, aga vaatlused on näidanud, et mai lõpus on ilm hea olnud,” sõnas ta. Ent ennustamine on teadagi tänamatu töö ja üllatuste eest pole ka tänavu keegi kaitstud.