Sõmerul õpetatakse kitsi kasvatama

“Arutame koos huvilistega seda, et kui tekib mõte kits võtta, siis kas on see vajalik, ning kui on tõesti vajalik, siis mis selleks sammuks vaja läheb,” rääkis Marge Salumäe, kes tutvustab kitse- ja lambapidajatele kehtestatud nõudeid ning räägib, mida loomad vajavad. Juttu tuleb ka eri ­tõugudest, kitse- ja lambasaadustest.