Ligi 200 noort jooksevad täna Nelijärve ja Jäneda vahel poolmaratoni

Tudengeid USAs ukselt-uksele raamatuid müüma ettevalmistav ettevõte Southwestern Advantage korraldab Nelijärvel kevadisi kogunemisi juba mitmeid aastaid ning üheks lahutamatuks traditsiooniks on saanud ka poolmaratoni korraldamine. Kui kümme aastat tagasi oli Nelijärve ja Jäneda vahel poolmaratoni jooksmas üheksa inimest, siis seekord on spordiharrastajaid oodata kokku paarisaja ringis.

Kuna omavaheline sõbralik mõõduvõtt tõmbab järjest rohkem ka ümberkaudsete elanike huvi, siis on tulevikus kavas üritus lisada ka Eesti jooksukalendrisse, et avada see kõikidele soovijatele. „Kuna meil on jooksjaid iga aasta üha rohkem ja nende jaoks peame nagunii kogu korraldustöö tegema, siis võiks ju juba kõikidele huvilistele võimaldada jooksust osa võtta. Nii paljudki on asja vastu huvi tundnud ja varakevadine poolmaraton Nelijärvel oleks ju hea soojendus eelolevaks suviseks jooksuhooajaks,“ selgitas Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk.