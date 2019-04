Naiskodukaitse juhid käisid Väike-Maarjas öörännakul

Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Lea Matusorg tänas oma sõnavõtus kõiki korraldajaid ja abilisi ning eelkõige avaldas ta tunnustust kõigile osalejatele. "Meil on koormusmatkad, Scoutsrännakud jne, aga midagi sellist, mis otseselt organisatsiooni juhtidele on suunatud – seda meil varem polnud. Aitäh idee algatajale Anneli Mikiverile ja kõigile osalejatele ja usun, et sellest uuest ettevõtmisest saab traditsioon," sõnas Matusorg.