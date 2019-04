Kõige eestilikum sõna on "sõnajalaõis"

""Sõnajalaõis" on väga vahva valik. See on üdini eestilik mitmes mõttes: rahvuslik-müütilise mõistena on selles salapära, õnneigatsust ning üldist pürgimist läbi raskuste tähtede poole. Lisaks on see lühikeste silpide ja kahe õ-tähega ka häälduslikult väga eestilik sõna," kommenteeris kõige eestilikuma sõna valimise idee autor, ERR-i ajakirjanik Rain Kooli.