Suurimad küttimismahud puudutavad metskitsi ja punahirvi

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala tõdes, et möödunud jahihooaja statistika võrdluses eelmiste hooaegadega võib olulisemate muutustena välja tuua rekordtaseme saavutanud metskitsede ja punahirvede küttimise. "Mõlema liigi küttimismahtude suurenemine on seotud nende liikide arvukuse suurenemisega eelnevatel aastatel ning vajadusega arvukuse tõusu jätkumist oluliselt piirata,“ kommenteeris ta.

Eelnenud jahihooaegadega võrreldes märksa tagasihoidlikum oli suurulukite osas huntide ja metssigade küttimine. Keskkonnaagentuuri eluslooduse juhtivspetsialist Rauno Veeroja kõneles, et kui ülemöödunud, 2017/2018 jahihooajal kütiti Eestis kokku 104 hunti, siis möödunud jahihooajal vaid 67. Hundi küttimismahtude langetamine on tingitud arvukuse langusest, mida saab seostada huntide seas laialdaselt levinud kärntõve tõttu oluliselt langenud juurdekasvu näitajatega, aga ka küttimise negatiivsete mõjudega.

Kütitud metssigade arv, mis on võrreldes 2015. a jahihooajal saavutatud rekordtasemega langenud ligemale seitse korda, on tingitud sigade Aafrika katku (SAK) levikust ning osalt ka SAKi tõrjumiseks rakendatud intensiivsema metssigade küttimisega kaasnenud arvukuse drastilisest langusest. "Kütitud metssigade arvu langus võrreldes eelnenud 2017. aastaga kõikide maakondade kokkuvõttes on tingitud eeskätt metssea arvukuse langusega kaasnenud küttimismahtude langusest riigi läänepoolsetes maakondades. Kesk- ja Kagu-Eestis, kus metssea arvukus on hakanud taas suurenema, on 2018. a kütitud metssigade arv jäänud eelnenud 2017. a tasemele ja kohati isegi suurenenud,“ lisas Rauno Veeroja.