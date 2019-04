Galerii: Rakvere gümnaasiumi 100. lend möllas tutipeol

Enne veel kui koolimaja aulas kõlasid abiturientidele viimane koolikell ja Jaan Tätte tuntud laulu sõnad "Sõbrad teiega on hea, aga elu samme seab", pidid gümnasistid kannatama veel üht koolitundi. Tõsiseks ei mindud, hindeid enam ei pandud ja elevust oli selles tavapärasest rohkem. Eluks nii vajalikus perekonnaõpetuses pidid nad Punamütsikese muinasjutu põhjal analüüsima, kuidas on arenenud peresuhted muinasjutu loomisest edasi ehk tänapäeval.

Abituriendid said ülesandega kenasti hakkama, kuid endi sõnutsi nad küll pelgavad päris elu, kuid on samas ärevil. Tutipeol ootasid nad aga kõige rohkem vabadust sõita autodega mööda kooli ees olevat ringteed.

Abituuriumi klassijuhataja Heli Kirsi, kes on koolis 1985. aastast, ütles, et tutipidude traditsioon on muutunud selles osas, et need pole enam nii nutused, vaid hoopis lustlikud.