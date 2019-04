Ajalooline sündmus sai nimed alla: ooper "La traviata" kõlab Rakvere kultuurifestivalil  

Täna päeval kõlas Rakvere linnavalitsuse valges saalis rahvusooper Estonia solisti Rakvere gümnaasiumi vilistlase Kristel Pärtna esituses aaria Verdi ooperist "La traviata" pealkirjaga "Parigi, o cara!".​ See oli sissejuhatus selle aasta 19.–24. novembril Rakvere kultuurikeskuse eestvedamisel esmakordselt korraldatavale Rakvere kultuurifestivalile, mille patrooniks on austatud maestro Arvo Pärt.

Festivali tähtsündmuseks saab rahvusooper Estonia poolt Giuseppe Verdi ooperi "La traviata" esitamine 21. novembril Rakvere spordikeskuses.

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe rääkis lepingu allkirjastamisel, et tegemist on ajaloolise hetkega, sest Rakveres pole kunagi varem etendunud täismahus ooperit, ning mida muud esimeseks ooperikogemuseks pakkuda kui mitte "La traviatat". "Tegemist on tõelise ooperiklassikaga, armastatuima ooperiga muusikateatri ajaloos, kus iga aaria on ooperimuusika pärl," sõnas Mäe.

Aivar Mäe rääkis, et üheks õhtuks saab Rakvere spordikeskus ooperimajaks kus ei puudu ka punased vaibad, ning nauditav ooperielamus on tagatud kõigile saalisviibijatele.

Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu lausus, et see on pidupäev, millega tähistatakse ühe uskumatu unistuse täitumist.

Rakvere linnapea Marko Torm ütles, et toimuv teeb meie linna kultuurielu rikkamaks ja jõulisemaks. Linnapea märkis, et Rakvere linn on õnnelik ja rõõmus võimaluse üle pakkuda aina enam erinevaid ja võimsaid kultuurielamusi. "Estonia teatri jõudmine ja huvi tulla Rakveresse on märgiline. Areneme ja kasvame iga aastaga," sõnas Torm, kes avaldas lootust, et ooper pakub erilist elamust nii rakverlastele kui ka külalistele.

Festivali kultuuriprogramm tuleb mitmekesine ja tihe: ooper, kontserdid mainekatelt Eesti muusikutelt, rahvusvaheline balletiõhtu vabakutselise balletiartisti Mehis Saaberi eestvedamisel ning tantsulavastus, mis valmib Eesti Tantsuakadeemia ja esteetika- ja tantsukooli koostöös. Lisaks esinevad Rakvere muusikakool, Rakvere Linnaorkester ning teised kollektiivid. Kontserdid toimuvad Rakvere linna tavapärastes ning tavatutes paikades. Rahvusooper Estoniast tuleb 21. novembri õhtul Rakveres lavale 140 artisti.