Rakverre kolinud metskitsekari on tuttav ka päästjatele

Rakvere komando pealik Mati Väljaots nentis, et see polnud esimene kord, mil pritsimehed pidid metskitsega tegelema. Päästja sõnul ei pea inimesed neid loomi kinni pidama. "Nad mõnikord jooksvad ringi ja leiavad ise tee metsa," teadis Väljaots. Samas mõistis päästekomando juht inimesi, kes looma nähes arvavad, et too on vigastatud ja vajab abi. Väljaots soovitas siiski kitsed rahule jätta ja sekkuda vaid siis, kui loom on vigastatud. Siis tuleks sellest teada anda helistades hädaabinumbril 112.