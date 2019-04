Ees on ootamas päikeseline nädal

Kolmapäeva öösel on selge sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –4 kraadi, rannikul tuleb kohati kaks kraadi sooja. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 2–7 m/s. Sooja on 10–15, rannikul kohati 5–8 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +2 kraadi. Päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 11–16, rannikul kohati 5–9 kraadi.

Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni +2 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 12–16, kohati rannikul 6–10 kraadi.

Laupäeval sajab idapoolse madalrõhkkonna mõjul siin-seal vihma, kuid tõenäoliselt püsib Lääne-Eestis sajuta ilm. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ja toob veidi jahedamat õhku. Öösel on sooja 1–4, päeval 8–13, meremõjuga rannikul viie kraadi ümber.

Pühapäeval tugevneb Läänemere ümbruses jõuliselt uuesti kõrgrõhuala. Ilm on sajuta ja enamasti selge taevaga. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –2 kuni +3 kraadi, päeval on sooja 10–15, meremõjuga rannikul kuni üheksa kraadi.