Suitsulõhna tundnud naabrinaine kutsus päästjad

Sündmuste käigus pääses koer uuesti jooksu. Sedapuhku püüdis neljajalgse kinni patrulliga kaasas olnud politseikooli kadett. Julge tütarlaps haaras koera kaenlasse, kuid ukse vahelt teda sisse ei pistnud. "Ma ei tea, mis sealt võib tulla," sõnas ta, just kui politsei taktikaõpikust maha lugedes. Ja nii see tõepoolest on, sest sarimõrvar on ohutum kui tundmatu korter. Sarimõrvarit juba korrakaitsjad teavad, võivad teada ka näiteks peretülide lahendamisel pererahvast. Kuid pererahva külalistest, rääkimata nende taustast ja kavatsustest teave puudub.