Kui vale on mõte

Ma olen üks neist õnnetutest (või hoopis õnnelikest) inimestest, kes tavaliselt und ei näe. Või õigemini ilmselt ikka näen, aga ärgates pole midagi meeles. Korra aastas ehk mäletan ja siis on küll selline tunne, et parem oleks mitte mäletada. Ning üha hullemaks lähevad need mäletamised.