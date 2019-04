Need valimised määravad Euroopa tuleviku

Euroopa Parlamendi valimiste kampaania on vaikselt, kuid jõuetult tuure kogumas. Põhiline tähelepanu ühiskonnas on koondunud koalitsioonikõneluste ja uue valitsuse suunas, mis on täiesti mõistetav. Erakonnad on riigikogu valimistega end nii rahaliselt kui ka vaimselt tühjaks pigistanud ning Eesti esindamine Euroopa Parlamendis ei ole primaarne enamiku jaoks. Kuid see ei tähenda, et see oleks ebaoluline. Vastupidi – Euroopa Parlamendist johtub väga palju – kogu Euroopa tulevik.