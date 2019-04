Teatrilaval hakkavad möirgama mootorattad

Sellel perel on oma krossirada, mille pereisa on oma käte ja traktoriga ehitanud ning mille ümber on keerelnud kogu nende elu. Ka pere vanem poeg Anton on sellelt rajalt tuule tiibadesse saanud. Nüüd pesitseb ta Itaalias ja teda kutsutakse motoäss Antonioks. Kodus ei ole Antonio käinud juba 20 aastat ja ainult tema perekond teab, miks.