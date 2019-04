Algab fotokonkurss “Ehe Rakvere”

Rakvere linnapea Marko Torm innustab kõiki fotograafiahuvilisi konkursil osalema, et avastada ja pildile püüda Rakvere linna ilu ja võlu erinevatel aastaaegadel. "Rakvere on jõuliselt arenev linn ja fotokonkursil osalemine on hea võimalus jäädvustada meie linna ehedust, elujõulisust ja mitmekesist elukeskkonda. Aeg kaob, kuid fotodele talletatu jääb," märgib linnapea. "Suurte arendustega linnaruumis peame olema sedavõrd tugevamad ka linna ja selle uute võimaluste tutvustamisel – huvitav ja ehe fotomaterjal on siinkohal suureks abiks. Teame ju kõik, et pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna," lisab Torm.