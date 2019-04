Fotod: Viru Vangla tutvustas töömessil vangide loomingut

Nii näiteks leidusid seal keeduspiraal, tätoveerimisaparaat, kasteet, tikutoosidest tehtud mängukaardid ja kõik "tarbeesemed", mida saab leivast valmistada. Need viimased olid tõesti hämmastavad: tõetruu kolp (millest keegi oli küll tüki välja hammustanud), täringud, palvehelmed, lilleklump ja asjandus, mis meenutas kellarihma ja mille otstarvet ei osanud kuidagi ära arvata.

"Neil on aega igasugu asju välja mõelda ja valmis nikerdada," jätkas ta. "Näiteks palvehelmed – see on ikka tõeliselt peen näputöö ja nad teevad neid leivast."