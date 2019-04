Jah, ka luule on Tiiu Pallo-Vaigu käe all saanud maalideks, sest Jaan Kaplinski värssidel ning ​Artur Alliksaare isiksusel ja loomingul on Tiiu Pallo-Vaigu südames eriline koht. ““Valgus läbi ...” – see luuletus on sisse kraabitud, värv on süvendisse valgunud. See on keeruliselt tehtud ... Kaplinski on niivõrd imeline – temale pühendasin,” kõneleb Tiiu Pallo-Vaik maalist, millel eriline helk.