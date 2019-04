Näitus vaatab sajandi lugude lava taha

Näituse koostaja, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti visuaaltehnoloogia programmijuht ja Ugala kunstnik-dekoraator Eve Komissarov ning näituse kujundaja kunstnik Silver Vahtre leidsid, et sobiv sündmus, mille näitel teatritehniliste töötajate osalust lavastuse loomeprotsessis visualiseerida, on EV 100 lavastused Eesti teatrites.

“Iga sündmuse tutvustamiseks on loodud stend, millel on lavastuse sisu kirjeldav tekst, pildimaterjal lavastuse sünnist tehniliselt poolelt ning fotod lavastusest. Lisatud on lavastuse väljatoomisel osalenud teatrite ettevalmistavate ja teenindavate tehniliste töötajate nimekiri ning eri erialade tehniliste töötajate põgus kirjeldus lavastusprotsessist.”

Komissarovi sõnul soovitakse näituse külastajatele näidata, et lavastust ettevalmistav ja teenindav meeskond ning lavastuse loomise töömaht on märksa suurem, kui tavavaataja seda etenduse toimumise ajal või lavastust tutvustavate tekstide põhjal hoomab. “Fookusesse on asetatud see osa teatritöötajatest, kes reeglina etenduse publikule nähtamatuna lava taga, all, kõrval, kohal askeldavad, muutes nähtavaks lavastuse loomingulise meeskonna välja mõeldud maailma ja hoides seda igal õhtul toimimas.”