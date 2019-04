Allkirjastatud töölepingut messilt ei saanud, küll aga palju kontakte

Atraktiivse väljapanekuga oli esindatud Viru vangla. Asutuse asedirektor Anu Möldri lausus, et tööotsijaid on nende leti eest läbi astunud juba õige mitu. “Kõige rohkem tuntakse huvi valvuriameti vastu,” ütles Möldri. “Tundub, et see on üsna atraktiivne. Võtame sellele tööle eriettevalmistuseta inimesi, koolitused algavad paralleelselt tööga. Valvuriamet on ka üsna tulus – kuni 1600 eurot kuus. Tegelikult oleme nagu riik riigis, me vajame tööle paljude ametialade esindajaid: kriminaalhooldajaid, sotsiaaltöötajaid, psühholooge ja nii edasi.”