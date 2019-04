Teose “Letipea ja lood” koostaja ja autor Marek Vahula kinkis Kunda ühisgümnaasiumile 40 ja Vasta koolile 30 kogumiku eksemplari. Plaan on raamat kinkida kõigile, kes lõpetavad Kunda ja Vasta kooli, samuti sealsetele pedagoogidele.

Marek Vahula ütles, et Letipea küla on oma väiksusest hoolimata lugusid täis ja piirkonna noored peaksid neist rohkem teadma. “Kasvõi neid kahte rekordit: seal on suurim rändrahn ja kolme ööpäevaga loodud kaitseala,” nimetas Vahula.