Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak ütles, et nagu hanelised, nii on tuvid jahimeeste sihtmärgiks eeskätt seetõttu, et tekitavad põllumeestele pahandust. Aga hanest saab vähemalt prae.

Villak selgitas, et tuvid reostavad farme ja kuivateid, ning kui asi väga käest ära kipub minema, kutsutaksegi jahimehed kohale. “Meile on ka ette seatud, et peame põllumehi aitama,” sõnas Villak. Merikajakate küttimise kohta ei osanud mees midagi täpsemalt kosta, kuid arvas, et ilmselt on tegu samalaadse asjaga – sulelised on kusagil lihtsalt liiga palju inimtegevust häirima hakanud ning seetõttu on osutunud vajalikuks nad kõrvaldada.