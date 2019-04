Teetööd neelavad 12,7 miljonit

Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi selgitas, et rahalisi investeeringuid on Lääne-Virumaale planeeritud tänavu 12,7 miljonit eurot. “Sellest näiteks neli miljonit on kavandatud Rõmeda–Haljala 2 + 2 selle aasta kuluks, kuid see võib veel ka suureneda. Oluline maht on ka pindamisel – 1,75 miljonit 123 kilomeetrile,” ütles Palmi.