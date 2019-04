Päästeamet hoiatab maa seest nähtavale tulevate lõhkekehade eest

Lääne-Eesti pommigrupi juht Aivar Post ütles, et lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. "Plahvatusohtlike esemete väljanägemine võib aja jooksul olla tundmatuseni muutunud, mistõttu võib olla neid raske ära tunda," ütles Post ning lisas, et kui inimene leiab eseme, mis on lõhkekehaga sarnane, siis on oluline tagada ohutusreegleid järgides enda ja teiste läheduses olevate inimeste ohutus. "Lõhkekeha ei tohi puutuda, liigutamine võib selle aktiveerida. Kohe tuleks teavitada leiust hädaabinumbril 112 ning tegutseda vastavalt häirekeskuselt saadud juhiste järgi."