Töötukassa kolib kesklinna

Kolimine tuli võtta ette, kuna senised ruumid hakkasid jääma kitsaks nii klientidele kui ka töötajatele. Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kristi Moldau märkis, et viimase kolme aastaga on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad olulist täiendust saanud. "Töötukassa ei tegele enam ainult töötute inimestega, vaid toetab inimesi nii töö leidmisel kui ka töö hoidmisel. Lisaks on töötukassa nõu ja jõuga toeks tööandjatele," rääkis Moldau. Selle aasta algusest lisandus ka koolinoorte karjäärinõustamine.