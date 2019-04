Lehtses põles maja lahtise leegiga

Hoone on peaaegu täielikult hävinud. Suitsusukeldujad leidsid põlevast majast laiba. Ilmselt on tegemist majaperemehe tütrega.

Päästjad majja sisse minna ei saa, sest maja on varisemisohtlik.

Naaber rääkis, et viimased kaks kuud elas üks tütardest isa juures. Nii isa kui ka tütar olid naabri sõnul napsilembelised.

Naabrinaine oli majaperemehe tütart näinud täna hommikul kell 10 poes. Visuaalse vaatluse tulemusel võis öelda, et naisterahvas oli veidi vindine, kindlasti pohmellis. Kuna naisel piisavalt raha ei olnud, ostis ta purgi õlut. Hiljem kuulis naabrinaine, et peremehe tütar oli vahepeal raha saanud ja käinud kaupluses viina ja paki suitsu järel.

Naabrinaine kartis juba ammu, et naabermaja läheb põlema, sest selle pererahvas kütab talvel üle. Aga nüüd see siis juhtus.

Peremees ütles, et ta ise oli maja põlema minemise ajal saunas. Tema sõnul tuld majas ei tehtud ja ta ei tea, mis põlengu põhjustada võis. Peremehe sõnul oli tütar mingil hetkel ära läinud.

Kustutustöid raskendas asjaolu, et päästjad pidid kustutusvett eemalt vedama. Et maja lähedusse jäi peaelektriliin, mis tuli välja lülitada, on kogu alevik praegu elektrita.