Kolmandal korral läks õnneks

ES Tuleviku puurilukk ning finaali võidu võti Argo Raudsepp tunnistas, et tiim on juba kolmandat aastat saalihokiliigas M35+ meistritiitlit jahtinud. Kahel varasemal aastal juhtus nii, et mõni oluline mäng läks nihu ning kuld libises käest. Sel korral läks kõik plaanipäraselt.