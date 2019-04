Rakvere linnapea Marko Torm loodab, et oktoobri lõpuks on Pikk tänav algusest kuni linnakodaniku majamuuseumi kõrval oleva parklani uueks saanud. “Rakvere Soojuse torutööd on küll omajagu graafikust maas, kuid vahest saame hakkama,” lausus linnapea.