Maakonnalehed kui elujõulisuse peeglid

Veebiajakirjale edasi.org antud intervjuus nimetab tuntud välispoliitikaekspert Kadri Liik EKRE-t sõnumitoojaks hirmudest ja pingetest, mis on ühiskonnas olemas. Ta võrdleb EKRE edu äsjastel riigikogu valimistel Inglismaa tööstuslinnade depressiivsuse kanaliseerumisega Brexitit pooldavateks häälteks.

Seda arvestades võiks eeldada, et keskerakond, EKRE ja Isamaa püüavad pakkuda tõhusaid lahendusi, kuidas Eesti maakondi ja nende keskusteks olevaid linnu tugevamaks muuta. Et need ei muutuks depressiivseteks Eesti väikelinnadeks. Koalitsioonilepingu regionaalpoliitika peatükist neid lahendusi aga paraku ei leia.