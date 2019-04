Kiri: talu taastamisest ja maamaksust

Minu maamaks suurenes 2019. aastal 80 protsendi võrra. Samas maa pindala vähenes. Kohalikust omavalitsusest ja maaametist öeldi: “Aerofotolt on näha, et juurde on tulnud mitu hektarit metsa. Tekkinud on õueala. Näha on mingi maja, tiik ja tee. Selline maa on kallim kui tavaline rohumaa. Sellest ka suurem maamaks.”