Repliik: vanad head tuttavad

Minu isa oli kirglik jazz’i-sõber. Kui mu lapsepõlves mängis kodus muusika, millest ma midagi aru ei saanud, siis selgitas isa mulle kannatlikult, mis on teema, mis variatsioonid, mis improvisatsioon, aga mida see lapsele tähendas. Pööritasin silmi ja panin ajama.

Nüüd tean, et isa jazz’i-armastus elab minus edasi. Ainult et selle teadmiseni läks hulk aastaid. Mis siis. Jazz on imedemaa, mille kohta Ornette Coleman, äge muusik, on leidlikult öelnud: see on stiil, kus üht ja sama nooti võib mängida õhtust õhtusse – ja iga kord isemoodi.