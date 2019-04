Skandaalid võivad muuta laenamise kallimaks

Küll on aga langenud skandaali sattunud Põhjamaade pangagruppide aktsiate hind. Mõju Eesti finantsstabiilsusele vähendab oluliselt see, et Eestis rahastavad pangad end valdavalt kodumaiste hoiustega. Samas on keskpanga teatel Eesti pangandussektori finantsseis praegu hea ja seda ohustavad riskid väikesed.