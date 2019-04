Paastuajast ja toitudest õigeusu kommete järgi

Enne pühi viiakse pühadetoidud kirikusse preestrile õnnistada. Ülestõusmispühade jumalateenistus toimub öösel, kesköö paiku, ja seda nimetatakse hommikuteenistuseks, kuna teenistuse ajal jõuab kätte uus päev. Sel ajal vahetavad preestrid oma tumedad süngevärvilised riided heledate vastu ning kirikulised ütlevad üksteisele rõõmsalt: “Kristus on üles tõusnud!” Selle peale vastatakse: “Ta on tõesti üles tõusnud!” Kingitakse ka kaunistatud mune. Väga levinud on punast värvi munade kinkimine. Punase värvi taga olevat legend Kristuse ülestõusmise ajast. Kui rahva hulgas hakkas levima jutt, et õnnistegija on surnuist üles tõusnud, siis ei tahetud seda uskuda. Üks naine, kel oli käes korv munadega, ei uskunud uudist ja ütles: “Kui see on tõsi, siis muutugu need munad mu korvis punaseks.” Ja munad muutusidki punaseks. Kuremäe kloostris on selline komme, et ülestõusmispühade teenistuse järel kingib kloostriülem iguumenja kirikusse tulnuile punast värvi mune.

FOTO: Eneli Kais