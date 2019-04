Narva kipub ikkagi Rakvere toel kultuuripealinnaks

Uue toimkonna esimene istung on kavas esmaspäeval, 22. aprillil ning see toimub Rakvere linnas, mis on Narva ametlik partner teel kultuuripealinna tiitli poole.

Rakvere linnapea Marko Torm ütles, et esmaspäeval kohtuvad narvalased tõepoolest Rakveres osaühingu Shiftworks esindajatega, et arutada kultuuripealinnaks kandideerimist.

OÜ Shiftworks juhatuse liige Helen Sildna teatas 9. veebruaril, et nende firma loobub Narva kultuuripealinna taotluse kallal töötamast. "Ühe asja sooviks selgeks teha: volikogu kärpis detsembris ettevalmistustööde eelarvet kolmekordselt − kuulamata linnavalitsuse selgitusi, põhjendusi, keeldudes kohtumast. Hange kuulutati välja kärbitud summale. Esitasime detailse pakkumuse, tuues selgelt välja lisaeelarve, kirjeldades tegevusi, mida hankes isegi nõutud ei olnud − kuigi Euroopa Komisjoni nõuetes on (lõpp-projekti hindaja on ju Euroopa hindamiskomisjon, mitte Narva volikogu). Pärast seda üht ja sama hankepakkumist ei ole mingeid lisanõudeid esitanud, kõik on sealsamas dokumendis selgelt ja detailselt kirjas, igaks juhuks nii eesti kui ka vene keeles," selgitas Sildna toona oma Facebooki lehel.