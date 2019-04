Kevad toob allergikutele rasked ajad

Astma esinemisel ägenevad ka alumiste hingamisteede põletik ja süvenevad kaebused köhale, vilistavale hingamisele, õhupuudusele. Kaebusi põhjustab kevadel ja suvel puude ja taimede õietolm. Eestis on kõige sagedasemateks allergeenideks varaõitsevad puud (lepp, sarapuu, kask), heintaimed (sh timut) ja korvõielised (sh puju, võilill).

Allergia korral on doktor Krista Ressi sõnul alati esmaseks soovituseks vältida kaebusi põhjustavat allergeeni. Alati aga ei ole allergeeni võimalik täielikult vältida ja siis on abiks efektiivsed allergiliste haiguste ravimid.

Esimese valikuna soovitab doktor kasutada antihistamiinikume – käsimüügis on need saadaval nii tablettide, silmatilkade kui ka ninapihustena. Valida tuleks kindlasti uuema põlvkonna ravimid, sest mõned vanema põlvkonna antihistamiinikumid (nt Tavegyl) võivad põhjustada uimasust ja häirida ööund. Kindlasti tuleks valida eale sobiv ravimivorm – tilgad ja siirupid on lastele, täiskasvanud inimesed võiksid kasutada tablette.