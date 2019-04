Rakvere ametikooli liginullenergia-õpilaskodus peeti sarikapidu

Õpilaskodule tulid head soovima haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhata Teet Tiko, Riigi Kinnisvara arendus- ja ehitusosakonna direktor Mihkel Mäger, AS-i Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe, Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba ning Rakvere linnapea Marko Torm.

"Rakvere ametikooli õpilaskodu hoone kõrguse saavutamine on kauaoodatud sündmus nii ametikooli kui ka rajatava Rakvere riigigümnaasiumi jaoks. Tulevikus saavad valmivat õpilaskodu ühiselt kasutada mõlema õppeasutuse õpilased ja see on selge märk õmblusteta hariduse tähendusest: lisaks võimalusele õppida mõlemas koolis pakutavate kursuste järgi on tulevikus õpilastel võimalik kasutada ühiselt ka mõlema kooli taristut. Nii saab õppija ise valida oma huvidele ja vajadustele vastavaid kursusi kas kutsekoolist või riigigümnaasiumist ning vajadusel ka ühest koolist lihtsamini teise üle minna," ütles haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Teet Tiko.

Õpilaskodule lisaks ehitatakse multifunktsionaalne spordiväljak, jalgrataste hoiuruum ning parkla õpilaskodu kasutajatele ja külalistele. Rakvere ametikool on suurim kutseõppeasutus maakonnas, koolis õpib ligikaudu 750 õpilast mitmest Eesti maakonnast.

"Ma julgen väita, et valmiv ühiselamu saab olema Eesti tänapäevaseim ja ka keskkonnasõbralik. Rajatav õpilaskodu tuleb liginullenergiakoolihoone, kus on 200 kohta õpilastele. Lisaks õpilaskodule rajame ka multifunktsionaalse spordiväljaku, mis ehk aitab tulevastel õpilastel hästi sisse elada uude kogukonda," lisas Riigi Kinnisvara arendus- ja ehitusdirektor Mihkel Mäger.

Ehitustööd on plaanis lõpetada 2019. aasta lõpuks, projekti kogumaksumus on 4,53 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Õpilaskodu on planeeritud 200 kohaga, neljakorruselisena ning suletud netopind on 2957 ruutmeetrit.

Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Jaan Mäe lisas, et sarikapidu on ehituses tähtis verstapost. "Hoone vorm on oma täies mastaabis ja kõrguses valmis ning tellija näeb iga päevaga aina enam ja reaalsemalt, mida ta ostab. Loodan väga, et nähtu meeldib," ütles Mäe.

Riigi Kinnisvara ja AS Merko Ehitus Eesti sõlmisid eelmise aasta oktoobris ehituslepingu Rakvere ametikooli liginullenergia nõuetele vastava õpilaskodu ehitamiseks aadressiga Piiri tn 8, Rakvere. Rakvere ametikooli hoonetekompleksi kuuluv ja 1961. aastal ehitatud ning tänaseks amortiseerunud õpilaskodu lammutati täielikult. Hoone oli kokku ehitatud muu hoonetekompleksiga – 1915. aastal rajatud peahoonet ja lammutatud hoonet ühendas 2012. aastal valminud 1korruseline lamekatuse ja pinnasel põrandaga hooneosa.

Rakvere ametikooli direktor Kuno Rooba lisas, et rõõm on nentida, et meie õpilaskodu ehitus kulgeb hoogsalt ja oleme jõudnud sarikapeoni. "Ehitajad on olnud erakordselt tublid ja liiguvad hetkel suisa ennaktempos. Usun, et neil pole põhjust meile otsasarika külge vanu tööpükse panna. Oleme igatahes valmis kooli kokkade ja kokaõpilaste abiga neid kostitama," ütles Rooba.