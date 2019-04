Väike-Maarja abituriendid panid aluse uuele kombele

Abiturient Kirke Tobreluts kõneles, et alates nende lennust hakkab iga järgnev lend tutipäeval kogunema keskväljakul asuva Lurichi kuju juurde. Lurichile sätitakse kaela lint, millele on kirjutatud lõpetajate lennu number ja Lurichi vanus. Seejärel süüdatakse kuju jalamil küünlad ja medalistid või lennu tugevamad õpilased loevad kuju ees palve, mis kõlab järgmiselt.

"Lurich, sa oma vaimu ja väega, suunanäitaja pronksise käega. Anna meile ootust ja lootust, et tulevik tooks vaid helget muutust. Siin on me süda ja juured, ma ei unusta seda, kas kuuled."