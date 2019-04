Pikal tänaval soojatorude jaoks kraavi kaevav kopamees oli teadlik, et üllatusi võib ette tulla ning seetõttu tasub tähelepanelik olla. Ja üllatusi hakkaski täna tulema: üksteise järel paljastusid maapõuest kolme inimese säilmed.

Arheoloog Martin Malve rääkis, et ühes hauas olid mees ja naine, teises aga oli üksik mees. Millal need inimesed kirikaeda maetud on, ei osanud Malve öelda, sest mingeid esemeid täna pärastlõunaks veel luude juurest leitud polnud.