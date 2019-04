Kunda Lepiku tee 6 ees on mootorratas kivi otsa seisma pandud ja küljes on jõulutuled.

Kaunis tsikkel.

Kundas on üks motomees (või -naine) oma raudse ratsu aiakaunistusena kivi otsa vinnanud. Pimedal ajal võib näha, et rattal on küljes ka hulk jõulutulukesi.