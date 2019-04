Nädala kaja: kes nutab kõige kõvemini?

On kummaline see, mismoodi sündmuste ehmatav käik käivitab alati omamoodi tunde- ja sõnavõistluse: kes suudab haledamalt lajatada, kes lõikab sügavamale? Dopinguskandaali järel paisati avalikkusse loosungeid eestlaste purunenud identiteedist.

Jumalaema kiriku põlemise päeval postitas üks poliitik sotsiaalmeedias, et tegemist on Euroopa sümboolse hukuga.

Tõepoolest? Seesugused kurvad sündmused, mis võiksid olla olemata, aga paraku ei ole, toovad päevavalgele karja emotsionaalseid oksendajaid ja toidavad rahva üldist masendust veelgi masendavamate loosungitega. Kui on keegi, kelle identiteet suusameeste rumalavõitu dopinguloo järel purunes, siis on see ilmselt Mati Alaver koos süüdlaste endiga. Väga paljude eestlaste, võiks öelda suurema osa eestlaste identiteediga on kõik kõige paremas korras, aitäh muretsemast.